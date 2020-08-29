بيع أغلى خروف في العالم بمبلغ يفوق ثمن منزل فخم

2020-08-29

متابعات الخليج 365 - متابعة

Advertisements

أفادت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية بأن خروفًا من سلالة تيكسل يبلغ من العمر 6 أشهر، بيع في إسكتلندا بمبلغ 489 ألف دولار، ليكون بذلك الخروف الأغلى في العالم.

ويتجاوز سعر الخروف المسمى “دابل دياموند” (الجوهرة المزدوجة) ثمن سيارة “فيراري” أو ساعة “رولكس” أو سعر منزل لأسرة كاملة بحسب “روسيا اليوم”.

وتمت تربية الكبش الصغير داخل مزرعة صوف في شيشاير بالمملكة المتحدة على يد المربي تشارلي بودن وعائلته.

شارك الخبر







