شكرا لقرائتكم رفع وإزالة السيارات التالفة والمتعطلة بـ بلدية قنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-29 رفع وإزالة السيارات التالفة والمتعطلة بـ بلدية قنا لمعالجة التشوه البصري والحفاظ على بيئة آمنة للمجتمع متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - قنا تواصل بلدية مركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير أعمالها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في المركز والقرى التابعة له بتوجيه ومتابعة أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي. Advertisements وأوضحت البلدية أن الفرق الميدانية تعمل على رفع وإزالة السيارات التالفة والمتعطلة المنتشرة في القرى والشوارع لمعالجة التشوه البصري والحفاظ على بيئة آمنة للمجتمع، داعية أصحاب السيارات التالفة والمهملة برفعها ونقلها قبل أن يتم رفعها ومخالفة أصاحبها، وأهابت بالجميع إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أماكن تواجدها من خلال التواصل مع خدمة العملاء 940 .

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