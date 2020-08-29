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الحصيني يتوقع هطول أمطار على هذه المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار على أجزاء من الرياض والمدينة ومكة والشرقية وجازان وعسير والباحة اليوم (السبت) حالة جوية ممطرة.
وقال الحصيني، في تغريدة عبر “تويتر”، إن تلك الحالة التي تمتد إلى أجزاء من الإمارات واليمن وسلطنة عمان تُصنف من خفيفة إلى شبه قوية وتستمر عدة أيام.
ونوه إلى أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مع حبات البرد، على أن تكون الحالة قوية على جازان ثم عسير ونجران، وبشكل أقل على أجزاء من جنوب الشرقية والباحة ومكة والمدينة وجنوب منطقة الرياض.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير و الباحة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والجوف.
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