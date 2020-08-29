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صورة نادرة لطلاب أول مدرسة في الظهران قبل 70 عامًا

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2020-08-29

صورة نادرة لطلاب أول مدرسة في الظهران قبل 70 عامًا

تعليم الطلاب الإنجليزية تمهيدًا لالتحاقهم بالعمل في أرامكو

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها في “تويتر” صورة لأول مدرسة أنشئت في الظهران قبل 70 عامًا تقريبًا.

وتعد مدرسة الجيل أول مدرسة أنشئت في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية، وذلك في خمسينيات القرن العشرين.

وأوضحت دارة الملك عبدالعزيز أن المدرسة كانت تقوم بتعليم الطلاب اللغة الإنجليزية تمهيدًا لالتحاقهم بالعمل في شركة أرامكو.

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ونشرت الدارة صورة نادرة من أرشيف أرامكو لطلاب أحد فصول المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

يذكر أن شركة أرامكو بنت على مدار العقود الماضية العديد من المدارس الخاصة بمنسوبيها، وتركزت معظمها في المنطقة الشرقية، وامتازت بتصاميمها العصرية، وتزويدها بأنظمة الأمن والسلامة ووحدات التكييف عالية الجودة.

 

 


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