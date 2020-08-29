، إصابات كورونا عالميًّا تتجاوز 24.61 مليونًا والوفيات 832 ألفًا ،

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أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 24.61 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجدّ على مستوى العالم، كما أن 832804 أشخاص تُوُفُّوا جراء الفيروس.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.
وتصدّرت الولايات المتحدة القائمة مسجّلة 180859 حالة وفاة وخمسة ملايين و885178 حالة إصابة.
وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 118649 حالة وفاة وثلاثة ملايين و761391 حالة إصابة.
وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 61529 حالة وفاة وثلاثة ملايين و387500 حالة إصابة.
وحلّت روسيا في المركز الرابع مسجلة 16914 حالة وفاة و980405 حالات إصابة.فيروس كورونا الجديد
29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442 11:37 AM
الفيروس سُجل في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالاتهإصابات كورونا عالميًّا تتجاوز 24.61 مليونًا والوفيات 832 ألفًا
أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 24.61 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجدّ على مستوى العالم، كما أن 832804 أشخاص تُوُفُّوا جراء الفيروس.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.
وتصدّرت الولايات المتحدة القائمة مسجّلة 180859 حالة وفاة وخمسة ملايين و885178 حالة إصابة.
وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 118649 حالة وفاة وثلاثة ملايين و761391 حالة إصابة.
وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 61529 حالة وفاة وثلاثة ملايين و387500 حالة إصابة.
وحلّت روسيا في المركز الرابع مسجلة 16914 حالة وفاة و980405 حالات إصابة.
، إصابات كورونا عالميًّا تتجاوز 24.61 مليونًا والوفيات 832 ألفًا ،
المصدر : الخليج 365
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