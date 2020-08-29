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شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية تكشف عن أول مدرسة في الظهران والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت صورة تاريخية عن مدرسة الجبل، التي تعد أول مدرسة في مدينة الظهران، وذلك في الخمسينيات الميلادية.
وأظهرت الصورة، الطلاب وهم يتعلمون الإنجليزية تمهيدًا لالتحاقهم بشركة أرامكو.
ومن الجدير بالذكر، أن مدرسة "الجبل" أنشأتها شركة أرامكو بالظهران في عام 1944 ميلادية؛ حيث علمت "الإنجليزية" تمهيدا للتوظيف، وتخرجت منها رموزًا كثيرة.
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