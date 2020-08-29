شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية تكشف عن أول مدرسة في الظهران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت صورة تاريخية عن مدرسة الجبل، التي تعد أول مدرسة في مدينة الظهران، وذلك في الخمسينيات الميلادية.

وأظهرت الصورة، الطلاب وهم يتعلمون الإنجليزية تمهيدًا لالتحاقهم بشركة أرامكو.

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ومن الجدير بالذكر، أن مدرسة "الجبل" أنشأتها شركة أرامكو بالظهران في عام 1944 ميلادية؛ حيث علمت "الإنجليزية" تمهيدا للتوظيف، وتخرجت منها رموزًا كثيرة.