شكرا لمتابعة خبر عن «الزعاق» : القمر سيقترن بكوكب زحل على شكل محاذاة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم السبت، سيقترن القمر بكوكب زحل على شكل محاذاة.
وقال خالد الزعاق: " سيقترن القمر بكوكب زحل على شكل محاذاة ويشاهد بالعين المجردة طوال الليلة، وكوكب زحل هو الأجمل من بين الكواكب لاحتوائه على حلقات جميلة تشاهد عبر التلسكوبات " .
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