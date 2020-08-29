شكرا لمتابعة خبر عن «الزعاق» : القمر سيقترن بكوكب زحل على شكل محاذاة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن ‏اليوم السبت، سيقترن القمر بكوكب زحل على شكل محاذاة.

وقال خالد الزعاق: " سيقترن القمر بكوكب زحل على شكل محاذاة ويشاهد بالعين المجردة طوال الليلة، وكوكب زحل هو الأجمل من بين الكواكب لاحتوائه على حلقات جميلة تشاهد عبر التلسكوبات " .