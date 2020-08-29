شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مستشار هيئة الفضاء يكشف وجود رحلات تجارية من المملكة إلى الفضاء قريباً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مستشار هيئة الفضاء هيثم التويجري، أمس الجمعة، حقيقة وجود رحلات تجارية من المملكة إلى الفضاء قريبًا؛ مؤكدًا على إطلاق الهيئة برامج واعدة خلال الفترة المقبلة لتغطية كل قطاعات الفضاء.

وقال هيثم التويجري، خلال مشاركته مع قناة "الإخبارية" إن المملكة تنظر إلى صناعة الفضاء على أنها واعدة وتساهم في فتح مجالات استثمارية مختلفة من بينها الرحلات التجارية والسياحية، كما أن الهيئة تعمل على بناء هذا القطاع بالفعل بعدما لاحظت شروع العديد من الشركات في إطلاق رحلات تجارية.

وأكد مستشار الفضاء، أن هذا القطاع يؤثر على الحياة اليومية للإنسان، وفي مقدمتها استخدام تقنيات تحديد المواقع في خدمات التوصيل، وكذلك تتبع الرحلات البحرية الخاصة بنقل السلع بين الدول، لافتًا إلى أن علوم الفضاء تساهم في حماية الأمن القومي والقضاء على أي محاولات للاختراق، إلى جانب المساعدة في الأمن الصحي والأمن البيئي.