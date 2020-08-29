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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة التعليم، اليوم السبت، عن قنوات التواصل مع الدعم الفني الخاصة بمنصة مدرستي. كشفت وزارة التعليم، اليوم السبت، عن قنوات التواصل مع الدعم الفني الخاصة بمنصة مدرستي. وأوضحت الوزارة، أن قنوات الدعم الفني تشمل: - منصة مدرستي madrasati.sa. - منصة العودة إلى المدارس backtoschool.sa. Advertisements - أدلة المستخدم لشرح منصة مدرستي. - نظام المحادثة الفورية (الشات بوت). - التواصل مع إدارة المدرسة - إدارة التعليم. -هاتف الدعم الفني: 920033988 من الأحد إلى الخميس من السابعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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