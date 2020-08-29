وزير التعليم يُلزم بالزي المدرسي وترديد النشيد قبل الدخول لمنصة “مدرستي”

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أوضح وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أن هناك لجان لتقييم الوضع بعد 7 أسابيع من التعليم عن بعد، وعلى ضوء ما تتوصل إليه من نتائج سيتم اتخاذ قرار العودة حضورياً.

وقال الوزير في تصريحاته لـ ” العربية ” إنه يجب على الطالب ارتداء الزي المدرسي قبل دخوله إلى منصة مدرستي..، بجانب تجهيز الطاولة والكرسي وأن يعمل الحركات الرياضية ويردد النشيد الوطني حتي يشعر وكأنه في المدرسة.

