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أوضح وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أن هناك لجان لتقييم الوضع بعد 7 أسابيع من التعليم عن بعد، وعلى ضوء ما تتوصل إليه من نتائج سيتم اتخاذ قرار العودة حضورياً.
وقال الوزير في تصريحاته لـ ” العربية ” إنه يجب على الطالب ارتداء الزي المدرسي قبل دخوله إلى منصة مدرستي..، بجانب تجهيز الطاولة والكرسي وأن يعمل الحركات الرياضية ويردد النشيد الوطني حتي يشعر وكأنه في المدرسة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم يُلزم بالزي المدرسي وترديد النشيد قبل الدخول لمنصة “مدرستي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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