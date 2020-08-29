جامعة جازان تعلن 54 وظيفة إدارية وصحية وطبية بالمستشفى الجامعي

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تعلن جامعة جازان عن طرح (54) وظيفة إدارية وصحية وطبية على برنامج التشغيل الطبي المباشر في (المستشفى الجامعي) للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:
الوظائف الإدارية:
– مشرف/مدير الصيانة
– مساعد إداري
– سائق إسعاف
الوظائف الصحية المساعدة:
– أخصائي علاج تنفسي
– أخصائي مختبر
– أخصائي نفسي
– اخصائي صحة عامة
– اخصائي وبائيات
– اخصائي تثقيف صحي
– أخصائي بنك الدم
– فني /أخصائي تخدير
– اخصائي أشعة
– اخصائي بصريات
– اخصائي علاج طبيعي
– فني تعقيم
– اخصائي اجتماعي
– فني اسعاف (سيارة إسعاف)
– أخصائي معلوماتية صحية
– أخصائي اداري صحي
وظائف التمريض:
– أخصائي / فني تمريض
– أخصائي/ فني إسعاف وطوارئ
– فني أسنان
وظائف الأطباء:
– أخصائي باطنية عامة
– أخصائي أمراض معدية
– أخصائي امراض صدرية
– أخصائي قلب
– أخصائي كلى
– أخصائي جهاز هضمي
– أخصائي امراض دم
– اخصائي عناية مركزة
-استشاري باطنية
– استشاري عناية مركزة
– اخصائي طوارئ
– أخصائي جراحة العامة
– أخصائي نساء والتوليد
– أخصائي أطفال
– استشاري أطفال
– أخصائي تخدير
– استشاري تخدير
– أخصائي عيون
– أخصائي عظام
– أخصائي اشعة
– أخصائي علم الانسجة
– أخصائي انف والاذن والحنجرة
– طبيب مقيم اسنان
– مقيم باطنة
– مقيم أطفال
– مقيم جراحة
– مقيم نساء
-مقيم طوارئ
– أخصائي جلدية
– اخصائي طب نفسي
– أخصائي احياء الدقيقة
– أخصائي الجودة
للإطلاع على شروط وتفاصيل الوظائف: إضغط هنا
الشروط العامة:
– ألا يكون مرتبطاً بعقد مع أي جهة أخرى عند قبوله أو يتعهد بإحضار خطاب إخلاء طرف مصدق من جهة عمله خلال أسبوع من قبوله.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد صدر بحقه حكم شرعي أو فُصل من وظيفة أو برنامج تدريبي.
– أن يكون المتقدم لائقاً صحياً ونفسياً.
– الحصول على الموهل الدراسي المتوافق مع الوظيفة بمعدل لا يقل عن جيد
– انهاء سنة الامتياز والحصول على شهادتها (بعض التخصصات)
– وجود خبرة عملية مسبقة (بعض التخصصات)
– أن يرفق بطاقة التسجيل والتصنيف المهني في التخصص المطلوب سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
– ان يكون المؤهل وشهادة الخبرة الصادرة من جهة العمل الحكومية او التأمينات الاجتماعية متوافقة مع التخصص المطلوب.
– إرفاق صورة من الشهادات والمؤهلات المطلوبة للوظيفة المتقدم عليها.
– إرفاق خطاب مُصدق بالخبرات المطلوبة من الجهات التي سبق له العمل بها.
– أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبار، تبعا لقرار اللجنة تبعا لمسمى الوظيفة
– سوف تستبعد الطلبات الغير مكتملة او التي تفتقر لاحد المستندات المطلوبة
– المستندات يتم رفعها في ملف الكتروني (PDF) واحد عبر نموذج التسجيل ، تحت مسمى رقم الهوية الوطنية (مثال 1234567890.PDF، لصاحب الهوية رقم 1234567890)
– يمنع منعا باتا زيارة مقر الجامعة للتقديم
الوثائق المطلوبة:
– بطاقة الهوية
– المؤهل الدراسي
– شهادة الامتياز (لبعض التخصصات)
– التصنيف التسجيل المهني (لبعض التخصصات)
– السيرة الذاتية
– شهادات الخبرة الرسمية (برنت التأمينات الاجتماعية للمؤسسات الخاصة)
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: https://bit.ly/3gzY10v ويستمر حتى السبت 1442/1/17هـ (الموافق 2020/9/5م).
ملاحظة هامة:
بعد تعبئة البيانات على رابط التقديم أعلاه، يرجى التاكد من تجهيز المستندات ودمجها في مستند (PDF) وارسالها عبر البريد الالكتروني: [email protected] في ملف واحد وفقاً للتعليمات المسبقة، ولدقة البيانات المدخلة، يرجى استخدام جهاز الحاسب الآلي
تفاصيل أكثر:
https://www.jazanu.edu.sa/gamsjuhop…
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