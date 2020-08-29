جامعة جازان تعلن 54 وظيفة إدارية وصحية وطبية بالمستشفى الجامعي

︎ :

.



تعلن جامعة جازان عن طرح (54) وظيفة إدارية وصحية وطبية على برنامج التشغيل الطبي المباشر في (المستشفى الجامعي) للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:

الوظائف الإدارية:

– مشرف/مدير الصيانة

– مساعد إداري

– سائق إسعاف

الوظائف الصحية المساعدة:

– أخصائي علاج تنفسي

– أخصائي مختبر

– أخصائي نفسي

– اخصائي صحة عامة

– اخصائي وبائيات

– اخصائي تثقيف صحي

– أخصائي بنك الدم

– فني /أخصائي تخدير

– اخصائي أشعة

– اخصائي بصريات

– اخصائي علاج طبيعي

– فني تعقيم

– اخصائي اجتماعي

– فني اسعاف (سيارة إسعاف)

– أخصائي معلوماتية صحية

– أخصائي اداري صحي

وظائف التمريض:

– أخصائي / فني تمريض

– أخصائي/ فني إسعاف وطوارئ

– فني أسنان

وظائف الأطباء:

– أخصائي باطنية عامة

– أخصائي أمراض معدية

– أخصائي امراض صدرية

– أخصائي قلب

– أخصائي كلى

– أخصائي جهاز هضمي

– أخصائي امراض دم

– اخصائي عناية مركزة

-استشاري باطنية

– استشاري عناية مركزة

– اخصائي طوارئ

– أخصائي جراحة العامة

– أخصائي نساء والتوليد

– أخصائي أطفال

– استشاري أطفال

– أخصائي تخدير

– استشاري تخدير

– أخصائي عيون

– أخصائي عظام

– أخصائي اشعة

– أخصائي علم الانسجة

– أخصائي انف والاذن والحنجرة

– طبيب مقيم اسنان

– مقيم باطنة

– مقيم أطفال

– مقيم جراحة

– مقيم نساء

-مقيم طوارئ

– أخصائي جلدية

– اخصائي طب نفسي

– أخصائي احياء الدقيقة

– أخصائي الجودة

Advertisements

للإطلاع على شروط وتفاصيل الوظائف: إضغط هنا

الشروط العامة:

– ألا يكون مرتبطاً بعقد مع أي جهة أخرى عند قبوله أو يتعهد بإحضار خطاب إخلاء طرف مصدق من جهة عمله خلال أسبوع من قبوله.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد صدر بحقه حكم شرعي أو فُصل من وظيفة أو برنامج تدريبي.

– أن يكون المتقدم لائقاً صحياً ونفسياً.

– الحصول على الموهل الدراسي المتوافق مع الوظيفة بمعدل لا يقل عن جيد

– انهاء سنة الامتياز والحصول على شهادتها (بعض التخصصات)

– وجود خبرة عملية مسبقة (بعض التخصصات)

– أن يرفق بطاقة التسجيل والتصنيف المهني في التخصص المطلوب سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– ان يكون المؤهل وشهادة الخبرة الصادرة من جهة العمل الحكومية او التأمينات الاجتماعية متوافقة مع التخصص المطلوب.

– إرفاق صورة من الشهادات والمؤهلات المطلوبة للوظيفة المتقدم عليها.

– إرفاق خطاب مُصدق بالخبرات المطلوبة من الجهات التي سبق له العمل بها.

– أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبار، تبعا لقرار اللجنة تبعا لمسمى الوظيفة

– سوف تستبعد الطلبات الغير مكتملة او التي تفتقر لاحد المستندات المطلوبة

– المستندات يتم رفعها في ملف الكتروني (PDF) واحد عبر نموذج التسجيل ، تحت مسمى رقم الهوية الوطنية (مثال 1234567890.PDF، لصاحب الهوية رقم 1234567890)

– يمنع منعا باتا زيارة مقر الجامعة للتقديم

الوثائق المطلوبة:

– بطاقة الهوية

– المؤهل الدراسي

– شهادة الامتياز (لبعض التخصصات)

– التصنيف التسجيل المهني (لبعض التخصصات)

– السيرة الذاتية

– شهادات الخبرة الرسمية (برنت التأمينات الاجتماعية للمؤسسات الخاصة)

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: https://bit.ly/3gzY10v ويستمر حتى السبت 1442/1/17هـ (الموافق 2020/9/5م).

ملاحظة هامة:

بعد تعبئة البيانات على رابط التقديم أعلاه، يرجى التاكد من تجهيز المستندات ودمجها في مستند (PDF) وارسالها عبر البريد الالكتروني: [email protected] في ملف واحد وفقاً للتعليمات المسبقة، ولدقة البيانات المدخلة، يرجى استخدام جهاز الحاسب الآلي

تفاصيل أكثر:

https://www.jazanu.edu.sa/gamsjuhop…

