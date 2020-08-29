الهيئة السعودية للمقاولين تعلن عن فتح باب التقديم في برنامج التوطين

︎ :

.



تعلن الهيئة السعودية للمقاولين بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن فتح باب التسجيل في برنامج (توطين المقاولات) وهو برنامج مخصص لاستقطاب الكوادر الوطنية من حملة (الكفاءة، الثانوية فأعلى) للعمل في منشآت المقاولين وتوظيفها في أربع تخصصات للعمل في قطاع المقاولات بالمسميات والتفاصيل التالية:

– مراقب إنشاءات (مراقب عام)

مدة البرنامج: 90 يوماً (صف دراسي/أونلاين).

– فني إنشاءات

مدة البرنامج: 90 يوماً (صف دراسي/أونلاين).

– مساح عام

مدة البرنامج: 90 يوماً (صف دراسي/أونلاين).

Advertisements

– فني طرق

مدة البرنامج: 90 يوماً (صف دراسي/أونلاين).

الشروط العامة:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– يشترط على المتدرب أن يكون حاصل على شهادة المتوسطة كحد أدنى.

– يشترط اجتياز المقابلة الشخصية.

– يلتزم المتدرب بالمدة المتفق عليها للتدريب.

– يلتزم المتدرب بالعمل لدى صاحب العمل بعد اجتياز البرنامج التدريبي.

– يخضع المتدرب لجميع قواعد وأنظمة الجهة التي يتدرب فيها بما في ذلك المحافظة على أوقات الدوام من حضور وانصراف.

– لم يسبق دعمة من صندوق الموارد البشرية.

– أن يكون المتقدم مسجل في منصة طاقات

– اجتياز الفحص الطبي.

– خلال جائحة كورونا وتماشياً مع التوجيهات الحكومية وتطبيقاً للاحترازات الصحة، سوف تقام البرامج عن بعد.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الجمعة 1442/1/9هـ عن طريق الرابط التالي: https://bit.ly/31zEtoQ

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

