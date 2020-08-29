الهيئة السعودية للبيانات تعلن 4 وظائف تقنية لحملة البكالوريوس فأعلى

︎ :

.



تعلن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن توفر (5) وظائف تقنية للرجال والنساء في مقرها بمدينة الرياض حسب المسميات والشروط التالية:

– مهندس ذكاء اصطناعي (AI Engineer)

المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب، هندسة كهربائية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الذكاء الاصطناعي.

– مسؤول أول امتثال الأمن السيبراني (Cyber Security Senior Compliance Officer)

المتطلبات: بكالوريوس (نظم معلومات، علوم حاالسب، أمن سيبراني) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مشابه.

– مسؤول أول ضمان الأمن السيبراني (Senior Cyber Security Assurance Officer)

المتطلبات: بكالوريوس (نظم معلومات، علوم حاالسب، أمن سيبراني) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مشابه.

– مسؤول أول حوكمة الأمن السيبراني (Cyber Security Senior Governance Officer)

المتطلبات: بكالوريوس (نظم معلومات، علوم حاالسب، أمن سيبراني) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مشابه.

Advertisements

– مسؤول أول إدارة مخاطر الأمن السيبراني (Senior Cyber Security Risk Management Officer(

المتطلبات: بكالوريوس (نظم معلومات، علوم حاالسب، أمن سيبراني) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مشابه.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.

– يفضل من لديه شهادات مهنية في نفس المجال.

نبذة عن الهيئة:

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصناعي المعروفة اختصاراً بإسم سدايا (SDAIA) هي هيئة حكومية سعودية حديثة تم إنشاؤها في أغسطس 2019هـ وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ويلحق بها (المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، مكتب إدارة البيانات الوطنية، مركز المعلومات الوطني) ويرتبطون معها تنظيمياً.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الجمعة 1442/1/9هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2CzSj0v

