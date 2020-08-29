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اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي FBI مواطناً روسياً لتورطه في هجمة قرصنة وانتزاع فدية كان يعتزم شنّها ضد شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية.

سافر المواطن الروسي Egor Igorevich Kriuchkov البالغ من العمر 27 عاماً إلى الولايات المتحدة واجتمع بشخص روسي يعمل لدى مصنع تسلا في نيفادا وحاول رشوته مبلغ مليون دولار في حال تعاون معه وزرع برمجية انتزاع فدية في شبكات وحواسيب تسلا، وتسريب كمية من البيانات الحساسة للتهديد بنشرها في حال عدم التعاون.

إلا أن هذا العامل لم يقبل الرشوة وأبلغ تسلا بذلك التي بدورها أبلغت مكتب التحقيقات الفيدرالي واعتقلت المواطن الروسي أثناء محاولته مغادرة البلاد.

وحسب تحقيقات الـ FBI فإنها تشتبه بتورط الروسي بعمليات قرصنة انتزاع فدية سابقة بدون أن تكشف عن اسم الشركة لكن يعتقد أنها CWT Group التي دفعت فدية 4.5 مليون دولار.

لو لم يكن الموظف نزيهاً وتم زرع البرمجية في حواسيب تسلا فإنها كانت ستؤدي لخسائر كارثية على مستوى قيمة الفدية وتعطل الأعمال والشركات الأخرى المرتبطة بها.

نشطت مؤخراً هجمات انتزاع الفدية، فقد تعرضت شركة الساعات الذكية Garmin لهجمت كلفتها عدة ملايين من الدولارات لقاء التخلص من البرمجية، وكذلك Carnival المشغلة للرحلات البحرية، ودفعت شركة Travelex فدية 2.3 مليون دولار.

ولم تقتصر هجمات انتزاع الفدية على الشركات التجارية بل حتى عدة مدن أمريكية مثل Atlanta, Baltimore و New Orleans بالإضافة لأطباء الأسنان وحتى كاميرات DSLR وليس الحواسيب فقط!





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كانت هذه تفاصيل خبر تسلا تنجو من برمجية انتزاع فدية بفضل نزاهة موظف في الشركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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