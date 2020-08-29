المرور يعلن حصيلة المركبات المخالفة بالوقوف في أماكن ذوي الإعاقة

ضبط المرور السعودي 2265 مركبة مخالفة خلال تنفيذه الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح المرور –عبر تويتر- أن المركبات المخالفة تم ضبطها بمختلف مناطق المملكة، حيث قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف المرور، أن الحملة تأتي ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

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وأهاب المرور من الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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