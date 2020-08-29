رسالة لأولياء الأمور.. 4 إرشادات لدعم الطلبة خلال الدراسة عن بُعد

وجّهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، أربعة إرشادات لأولياء الأمور للتعامل مع أبنائهم الطلبة خلال فترة الدراسة عن بعد.

ونشرت تعليم تجران -عبر تويتر- إنفوجرافًا، بينّت من خلاله تلك الإرشادات، والتي تتضمن:

أولًا: يجب على الطالب حضور الحصص الدراسية في موعدها المشاركة معلمه وزملائه الطلاب في الفصل الافتراضي، وعدم التردد في سؤال المعلم عن أي جزئية من الدرس تتطلب إيضاحًا.

ثانيًا: في حال عدم توفر أجهزة ذكية أو عند وجود مشاكل تقنية أو مشاكل في شبكة الاتصالات، يمكن لولي الأمر اتخاذ الحلول التالية

1 ـ منابعة تعلم أبنائه عن طريق مشاهدة الدروس على قنوات البث الفضائية أو قنوات (عين) على يوتيوب، ومحاولة الدخول على النظام الأداء الطالب مهامه منى توفر له جهاز مباشرة.

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2 ـ يجب التنسيق مع المدرسة بوضع خطة تعليمية للطالب والنظر في البدائل المتاحة.

ثالثًا: في حال عدم إمكانية التنسيق بين الأبناء للمتابعة يشكل إلكتروني عبر نظام (مدرستي)، يمكن لولي الأمر التنسيق مع المدرسة أو معلم المادة للحصول على إرشادات وخطة التعلم المناسبة لوضع الطالب وآلية متابعة ولي الأمر له في المنزل.

رابعًا: يمكن للطالب استخدام أحد الأجهزة الذكية مثل: الحاسب الشخصي، الحاسب المحمول، الهاتف الذكي، التلفزيون الذكي، الأجهزة اللوحية مثل الأيباد وغيرها.

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