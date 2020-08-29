اخبار السعوديه

فرق ميدانية تتابع تطبيق لائحة الحدّ من التجمعات المسببة لتفشي كورونا في جدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

بتوجيه من المحافظ وتشمل عدة جهات

‏وجّه الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، ‏فرقًا ميدانية من عدة جهات مختصة لمتابعة المواقع السياحية والتأكد من تطبيق لائحة الحدّ من التجمعات التي تسهم في تفشي فيروس المستجد «كوفيد - 19».

وتحظى مختلف المواقع السياحية بمحافظة جدة باهتمام مختلف الجهات للحفاظ على تهيئتها ونظافتها؛ حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، مع ضرورة الحفاظ على لبس الكمامات، ومراعاة التباعد الجسدي، وتطبيق البروتوكولات الصحية اللازمة في هذه الأماكن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرق ميدانية تتابع تطبيق لائحة الحدّ من التجمعات المسببة لتفشي كورونا في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا