فرق ميدانية تتابع تطبيق لائحة الحدّ من التجمعات المسببة لتفشي كورونا في جدة

بتوجيه من المحافظ وتشمل عدة جهات
وجّه الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، فرقًا ميدانية من عدة جهات مختصة لمتابعة المواقع السياحية والتأكد من تطبيق لائحة الحدّ من التجمعات التي تسهم في تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».
وتحظى مختلف المواقع السياحية بمحافظة جدة باهتمام مختلف الجهات للحفاظ على تهيئتها ونظافتها؛ حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، مع ضرورة الحفاظ على لبس الكمامات، ومراعاة التباعد الجسدي، وتطبيق البروتوكولات الصحية اللازمة في هذه الأماكن.
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