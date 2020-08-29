«الأرصاد» تنبه إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. و«الدفاع المدني» يحذر

تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية.. وتستمر حتى السابعة مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنِّي مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات ثار، وخباش، وشرورة، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتِّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، وجازان، وعسير والباحة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل والجوف.
وأشار التقرير إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
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تنبيهات «الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة على المدينة المنورة ونجران
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