بيَّن آلية تقديم الاعتراض

أوضح «المرور السعودي»، التصرف الأمثل حيال المخالفات الموقعة على قائدي المركبات في مواقع أو طرق ليست بها لوحات إرشادية. جاء ذلك ردًا على تساؤل، ورد عبر الحساب الرسمي لـ«المرور السعودي»، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، من أحد المستفيدين، قال فيه: «هل يحق لرجل المرور إعطاء مخالفة وقوف خاطئ في موقع لا توجد فيه لوحات إرشادية أو تحذيرية؟»، فيما أجاب «المرور» بأنه يمكن لقائد المركبة في هذه الحالة الاعتراض على المخالفة عن طريق حسابه في بوابة أبشر. اقرأ أيضًا: «المرور» يوضح الإجراء النظامي المطلوب في حالة قيادة سيارة الوالد

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كانت هذه تفاصيل خبر المرور يوضح موقف مخالفة «الوقوف الخاطئ» الموقعة بطريق ليس به لوحات إرشادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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