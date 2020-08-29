وزارة الموارد البشرية تستأنف العمل بمراكز الرعاية النهارية الأهلية لذوي الإعاقة

استأنفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العمل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية للأشخاص ذوي الإعاقة، بفتح باب التسجيل للمستفيدين من الثلاثاء الماضي، حتى 21 من محرم الجاري.

ووضعت الوزارة عددًا من البروتوكولات الوقائية التي يجب الالتزام بها عند العودة إلى ممارسة الأنشطة بالمراكز، أبرزها ترتيب آلية العمل وتقدير الحضور بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية؛ بحيث يقسم المستفيدين إلى فئتين، الأولى (أ) تشمل 50% من المستفيدين، إذ ينبغي لهم الحضور في أول يومين عمل من الأسبوع، والانخراط في الفصول التأهيلية، على أن يحتوي الفصل التأهيلي على 4 مستفيدين فقط، فيما تشمل الفئة الثانية (ب) ما نسبته 50% من المستفيدين، المقرر أن يكون حضورهم للمركز في آخر يومين عمل من الأسبوع، وأن يلتزموا بذات الإجراء في توزيعهم على الفصول التأهيلية.

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وتضمنت البروتوكولات الوقائية التي اعتمدتها الوزارة المعنية بتنظيم العمل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية للأشخاص ذوي الإعاقة، توفير التدريب للفئتين (أ ، ب) عن بُعد في أيام العمل الثلاثة المتبقية لكل فئة؛ ما يضمن لكل المستفيدين في الفئتين تتلقى التدريب والتأهيل خلال أيام العمل الأسبوعية.

وحددت الوزارة منتصف الأسبوع (الثلاثاء) موعدًا لتعقيم المركز وجميع الأجهزة المستخدمة مع التأكيد للمجموعتين على أداء العمل عن بعد، وأن تقدم جميع الجلسات المتعلقة بخدمات التأهيل الطبي (العلاج الطبيعي والوظيفي والنطق والتخاطب) في المراكز حسب اشتراطات وزارة الصحة على أن يتم العمل بشكل حضوري وفردي مع كل مستفيد وتعقيم جميع الأجهزة والأدوات بعد استخدامها في التأهيل.

ودعت الوزارة أصحاب المراكز الأهلية إلى ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي عند فتح الأنشطة، وذلك حرصًا على سلامة الموظفين والمستفيدين.