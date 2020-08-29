أكاديمي لـ”المواطن”: رؤية 2030 مستمرة نحو التوجه الصحيح رغم كورونا 

2020-08-29

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

رأى المحلل الاقتصادي عضو هيئة التدريس بجامعة جدة الدكتور سالم باعجاجة، أن جميع دول العالم بما فيها السعودية تأثرت كثيرًا في كل المجالات بجائحة كورونا، وهو أمر طبيعي لم يقتصر على بلد في حد ذاته بل شمل جغرافية العالم؛ لكون الوباء انتشر في جميع دول العالم.

وأضاف باعجاجة، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، أن هذه الظروف الصعبة لم تمنع رؤية المملكة 2030 في المضي أمامًا إذ رسمت التوجه الصحيح لمستقبل السعودية بالرغم من انخفاض الإيرادات البترولية والمصروفات، وتخصيص المليارات لمواجهة وباء كورونا.

الرؤية واستمرار الخطط الطموحة:

وأضاف باعجاجة أنه رغم التحديات والصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا إلا أن خطة رؤية 2030 لم تتأثر بل استمرت حسب ووفق ما خطط لها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ويتضح ذلك جليًّا في عدة نقاط وهي:

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⁃ استمرار سعودة الوظائف.

⁃ إيجاد فرص لتوظيف العاطلين عن العمل من الشباب والشابات.

⁃ خلق فرص استثماريه للشركات العالمية في داخل السعودية.

⁃ تحقيق في الإيرادات غير النفطية.

⁃ استمرار المشاريع التنموية بالخطط الموضوعة والمدروسة.

البنية التحتية وتحقيق الاستدامة:

ولفت الدكتور باعجاجة إلى أن الدولة وضعت ضمن رؤيتها تحقيق استدامة بيئية، حيث شهدت المدن تطورًا كبيرًا من خلال إنشاء بنية تحتية من مياه وكهرباء ووسائل نقل عامة وطرق، ولم تغفل جانب الترفيه الذي يعد من أهم جوانب الاهتمامات الاجتماعية والنفسية بالفرد، إذ قامت هيئة الترفيه بوضع خطة لها لاستكمال متطلبات حاجة المواطنين والمقيمين لوسائل ترفيهية، وكذلك في الجانب الصحي لمسنا اهتمام الدولة بصحة متابعات الخليج 365 والمقيم منذ اكتشاف وباء كورونا، فقد جندت وزارة الصحة كل ما لديها من إمكانات بشرية ومادية لمواجهة الوباء.

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