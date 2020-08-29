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حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

السبت 29 أغسطس 2020

توقعت الهيئة العامة للآثار وحماية البيئة في السعودية حالة الطقس خلال الأربعة وعشرين ساعة المقبلة.

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وقالت في نشرتها اليوم: بمشيئة الله تعالى - تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران،جازان، عسير والباحة وعلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية،الرياض،القصيم، حائل والجوف.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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