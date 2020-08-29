سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 28 أغسطس 2020

الخليج 365الجمعة 2020/8/28 12:09 م بتوقيت أبوظبي
واصل سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية، اليوم الخميس، ارتفاعه في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، فيما بقي سعر العملة ثابتا في البنك المركزي والبنوك والصرافات.
ويقول متعاملون في سوق الصرف اللبنانية إن تجار السوق الموازية (السوداء) اشتروا الدولار من العملاء بسعر يتراوح بين 7750 و7770 ليرة، فيما تباع العملة الخضراء بسعر يتراوح بين 7900 ليرة و8000 ليرة.
وأصدر مصرف لبنان المركزي تعميما، أمس الخميس، يستهدف تتبع كبار عملاء البنوك الذين حولوا ما يزيد على نصف مليون دولار منذ 3 سنوات، كما طالب المصارف بطمأنة عملائها بخصوص حقهم في الحصول على ودائعهم الدولارية.
وذكر التعميم أنه يتعين على البنوك حث مودعيها الذين حولوا ما يزيد على 500 ألف دولار للخارج من أول يوليو/ تموز 2017 على إيداع مبلغ في حساب خاص "مجمد لمدة 5 سنوات" في لبنان يوازي 15% من القيمة المحولة بهدف تعزيز السيولة.
مصرف لبنان المركزي
وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. فيما لا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.
الصرافة
أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الجمعة 28/8/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.
ولبيع الدولار بهذا السعر في شركات الصرافة، هناك 4 شروط هي رواتب الخدم الأجانب وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.
ويصرف الدولار عند هذا المستوى أيضا لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفقا لشروط.
البنوك
وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار من البنك لصغار المودعين.
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