شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة شابة تبرع في الرسم: " تغيب والدي السبب " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روت المواطنة الشابة ربى يحيى، عن بدايتها مع الرسم، إلى أن حققت جوائز في عدد من المنافسات بالمملكة.

وقالت ربى، إن تغيب والدها لشهور بسبب عمله هو ما دفعها لرسم صورته، مضيفة: " عند عودته شاهد اللوحة التي رسمتها وشجعني، ومن هنا بدأت " .

وتابعت: " رسمت لوحة (رؤية وطن) وشاركت بمسابقات عديدة للرسم، لكن تعرضت لانتكاسة صحية لم تمكنني من المشي " .

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وأكدت ربى أنها رغم عدم قدرتها على المشي إلا أن أسرتها قدمت لها كل الدعم لتجاوز تلك المرحلة.

وأشارت إلى أنها تطمح أن يكون لديها معرضا خاصا بها تعرض فيه رسوماتها، كما تطمح للمشاركة في المسابقات الدولية لتمثيل الوطن.