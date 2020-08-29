تعرف على اليوم الدراسي عبر منصة مدرستي قبل بدء الدراسة

بالتفاصيل
أعلنت وزارة التعليم رحلة الطالب والطالبة في منصة مدرستي تبدأ بالنشيد الوطني، والدخول إلى الفصل الافتراضي، والتفاعل مع المعلم والمعلمة عبر أدوات وأنشطة إلكترونية.
وأوضحت وزارة التعليم، عبر «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن اليوم الدراسي يبدأ من الدخول إلى منصة مدرستي، ثم الاستعداد لليوم الدراسي بالنشيد الوطني، ثم الدخول إلى الجدول الدراسي والاستعداد للحصة.
يلي ذلك حضور الحصص الافتراضية مع المعلم، ثم أداء المهام والأنشطة إلكترونيًّا المسندة من المعلم، وبعدها التفاعل مع المعلم والأقران في أنشطة المدرسة الإلكترونية، ثم الحصول على التغذية الراجعة من المعلم عبر المنصة وأدوات التفاعل، وفقًا لوزارة التعليم.
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