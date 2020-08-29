«البنوك السعودية» توضح الإجراءات المطلوبة لتفادي أخطاء جهاز الصراف الآلي

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، الإجراءات المطلوبة لحل خمسة أخطاء متعارف عليها أثناء التعامل مع أجهزة الصراف الآلي.

وتشمل المشكلات التي تحدث أثناء التعامل مع أجهزة الصراف الآلي، عدم صرف المبلغ المطلوب، صرف جزء من المبلغ المطلوب، صرف مبلغ أكثر من المطلوب، لم يتم إيداع إلا جزء من المبلغ فقط، لم يتم إيداع المبلغ بالكلية، وفق حساب اللجنة الرسمي بموقع «تويتر».

وأضافت لجنة التوعية، أنه في حالة حدوث مشكلة ما أثناء استخدام جهاز الصراف الآلي، ولم يتم سحب أو إيداع المبلغ المطلوب، يجب حفظ الإيصال ومراجعة البنك مُصدِر البطاقة المستخدمة في العملية أو الاتصال على الرقم المجاني للبنك.