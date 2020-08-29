السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 323 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 323 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 19 ألفا و400 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 321 حالة وفاة.

// انتهى //

07:39ت م

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سيئول 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 323 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد علاوة على خمس وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 19 ألفا و400 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 321 حالة وفاة.// انتهى //07:39ت م0010

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