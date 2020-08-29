، الزميل "الجش" يشكر المعزين في والدته ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدم الزميل محمد حمد الجش المدير الإقليمي لصحيفة "الأخبار" الإلكترونية الشكر لكل من قدم واجب العزاء في والدته رحمها الله، وعلى رأسهم اللواء سعود بن بندر الدويش وعضو شرف الهلال ناصر بن سعد السديري.

كما قدم الشكر لجميع الزملاء والأصدقاء والأقارب سائلاً الله أن يجزيهم خير الجزاء، ولا يريهم أي مكروه، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.