شكرا لمتابعة خبر عن حريق في الأعشاب بمخرج 23 بالرياض يمتد أثره للأحياء المجاورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهد مخرج 23 بمحور ميدان الجزائر في الرياض، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، حريقا بالأعشاب.

وامتدت رائحة الحريق للأحياء المجاورة، ما أثار ذعر بعض الأهالي حول مصدر الرائحة.

وأعرب الأهالي عن إنزعاجهم من رائحة الحريق التي تسببت في إيقاظهم، مناشدين بمحاسبة المسؤول عن تلك الحرائق.