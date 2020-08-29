شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..حارس أمن يفاجئ الجميع بتحدثه 3 لغات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجرى الناشط محمد النحيت، حديثا مع حارس أمن يعمل في مكتبة الملك فهد منذ 30 عاما، يدعى " صالح المرزوق ".

وأصبح المرزوق ملمًا بجميع أقسام المكتبة وأماكن الكتب دون الحاجة إلى الكمبيوتر، إضافة إلى أنه يتحدث 3 لغات، وهي الإنجليزية والإندونيسية والهندية.

وأكد حارس الأمن أنه يعرف أغلب الكتّاب والمؤلفين بسبب قراءة الكتب المتواجدة لهم في المكتبة، لافتا إلى أنه يعتبر المكتبة غذاءا ثقافيا له.