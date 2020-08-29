شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..حارس أمن يفاجئ الجميع بتحدثه 3 لغات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أجرى الناشط محمد النحيت، حديثا مع حارس أمن يعمل في مكتبة الملك فهد منذ 30 عاما، يدعى " صالح المرزوق ".
وأصبح المرزوق ملمًا بجميع أقسام المكتبة وأماكن الكتب دون الحاجة إلى الكمبيوتر، إضافة إلى أنه يتحدث 3 لغات، وهي الإنجليزية والإندونيسية والهندية.
وأكد حارس الأمن أنه يعرف أغلب الكتّاب والمؤلفين بسبب قراءة الكتب المتواجدة لهم في المكتبة، لافتا إلى أنه يعتبر المكتبة غذاءا ثقافيا له.
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