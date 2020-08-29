أخبار السعودية اليوم.. الاختبار النهائي سيكون حضوريًّا في المدرسة.. و5 مخالفات خاصة بلوحات المركبات تُعرِّض مرتكبها للعقوبة

رصدت «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة, الموافق 28 أغسطس 2020م، منها: وزارة التعليم: الاختبار النهائي سيكون حضوريًّا في المدرسة، و5 مخالفات خاصة بلوحات المركبات تُعرِّض مرتكبها للعقوبة، واستعادة 92 مليون م2 من أملاك الدولة في الجوف.

وزارة التعليم: الاختبار النهائي سيكون حضوريًّا في المدرسة

أكدت وزارة التعليم أن الطلاب يمكنهم حضور التقييم (الاختبار) النهائي في المدرسة وتنفيذه ورقيًّا وإلكترونيًّا من خلال منصة الاختبارات.

ضبط 200 محل تجاري خالفت إجراءات مكافحة كورونا في تبوك

ضبطت أمانة منطقة تبوك، خلال حملاتها الرقابية والتفتيشية المستمرة على المحلات التي تُعنى بالصحة العامة في المنطقة، ما يزيد عن 200 من المحلات التجارية المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ضبط مخالفات تكدس بالأسواق ومساكن العمال في الشقيق بجازان

نفذت أمانة منطقة جازان، ممثلة ببلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب، خلال شهر ذي الحجة الماضي 547 جولة ميدانية رقابية صحية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، و30 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على مساكن العمال للتأكد من تطبيق البروتوكولات البلدية بحسب الاشتراطات الصحية التي حدّدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

بهذه الخطوات.. يمكنك تحديث معلومات جواز سفر المقيم عبر أبشر

حددت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، خطوات نقل معلومات جواز سفر المقيم عبر منصة أبشر.

أحدث إحصائية لإصابات كورونا بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدَّرت المدينة المنورة قائمة المدن السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 61 حالة، تلتها الرياض بـ61، ثم جازان 59 حالة، فحائل 48 حالة.

تنبيه من وزارة التعليم لأولياء الأمور والطلبة بخصوص الدليل الإرشادي

نبهت وزارة التعليم، كلًّا من أولياء الأمور والطلبة إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي؛ لفهم وتسهيل العملية التعليمية التي ستبدأ غدًا الأحد عن بُعد.

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قبل بدء الدراسة.. تعرف على طريقة استخدام تطبيق تيمز

بينما دعت وزارة التعليم الطلاب والطالبات، لتحميل تطبيق تيمز لتسهيل حضور الفصول الافتراضية في الوقت المحدد في الجدول الدراسي، بحث أولياء الأمور والطلاب عن التطبيق وتحميله وكيفية استخدامه.

أمانة العاصمة المقدسة تخدم 998 مواطنًا عن بُعد دون الحاجة للزيارة الحضورية

كشفت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة لخدمة العملاء، عن تلقيها 734 بلاغًا عن طريق مركز الاتصال الموحد 940، إضافةً إلى استقبال 96 بلاغاً عن طريق مركز العمليات الأمنية الموحد 911، في حين سجلت الإشارات اللاسلكية 433 إشارة، وذلك خلال المدة من ٤-١-١٤٤٢هـ إلى ٨-١-١٤٤٢هـ.

استعادة 92 مليون م2 من أملاك الدولة في الجوف

بمتابعة وإشراف مباشر من الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أزالت لجان التعديات بإمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة تعديات على أراضٍ حكومية داخل النطاق العمراني وخارجه.

5 مخالفات خاصة بلوحات المركبات تُعرِّض مرتكبها للعقوبة.. يتصدَّرها «الطمس»

أوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق 5 مخالفات تعرض صاحبها للعقوبة؛ وذلك بخصوص لوحات المركبات.

د. حسام زمان يصدر توجيهًا بالخروج المبكر لمنسوبات «تقويم التعليم»

وجه رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان توجيهاً، بالسماح لمنسوبات الهيئة اللاتي لديهن أبناء في المرحلة الابتدائية بالخروج المبكر عند الساعة الثانية ظهراً، لمدة 7 أسابيع، تبدأ من 11/1/ 1442هـ الموافق 30/8/2020م، وتنتهي بنهاية دوام يوم الخميس 28/2/1442هـ الموافق 15/10/2020م.

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