ضبط 4 مقيمين سرقوا كابلات نحاسية ومولدات كهربائية بحفر الباطن

ألقت شرطة الشرقية القبض على 4 مقيمين، تورطوا بسرقة كيابل نحاسية ومولدات كهربائية وقطع ألمنيوم من منازل تحت الإنشاء بحفر الباطن وبيعها.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على (ثلاثة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية ومقيم من الجنسية الهندية أعمارهم بالعقدين الثالث والرابع)، وذلك لتورطهم بارتكاب جرائم سرقة كيابل نحاسية ومولدات كهربائية وقطع ألمنيوم من منازل تحت الإنشاء بمحافظة حفر الباطن وبيعها.

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وأوضح أن قيمة المسروقات (70,000) ريالاً، وجرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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