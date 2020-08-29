«هيئة النقل» تحدد متطلبات إتمام عملية تأجير السيارات

أكدت أن طلب أي مستندات أخرى يعد مخالفة..
أكدت الهيئة العامة للنقل أنه لا يحق لمكاتب تأجير السيارات إلزام العملاء بالتوقيع على أي أوراق ملحقة بالعقد أو سندات لأمر.
وأوضحت هيئة النقل، في بيان نشرته بحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الجمعة، أن متطلبات إتمام عملية التأجير هي إثبات الهوية الوطنية للسعوديين أو الإقامة للمقيمين أو جواز السفر للزوار.
وأضافت: أن المتطلبات تتضمن أيضًا رخصة القيادة والبطاقة الائتمانية وتطابق شروط التغطية التأمينية.
وألمحت، إلى أن اشتراط أي مستندات عدا ذلك يعد مخالفة، يجب الإبلاغ عنها على الرقم 938.
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