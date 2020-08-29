السعودية اليوم / المكسيك تسجل 5824 إصابة جديدة و 552 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد



مكسيكو سيتي 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 5824 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت الوزارة في بيان أنه بذلك يصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 585738 إصابة والوفاة إلى 63146. يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت

// انتهى //

04:20ت م

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مكسيكو سيتي 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 5824 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و552 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأضافت الوزارة في بيان أنه بذلك يصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 585738 إصابة والوفاة إلى 63146. يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميًا.// انتهى //04:20ت م0149

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