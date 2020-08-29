السعودية اليوم / البرازيل تسجل 43412 إصابة جديدة و 855 وفاة إضافية بفيروس كورونا



ريو دي جانيرو 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 855 وفاة جديدة جراء فيروس

وأضافت الوزارة أن البرازيل سجلت أيضا 43412 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى ثلاثة ملايين و804803 حالات. وتأتي البرازيل في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية عالميا فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا.

// انتهى //

04:17ت م

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ريو دي جانيرو 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 855 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19 ) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل مجمل عدد حالات الوفاة إلى 119504 حالات.وأضافت الوزارة أن البرازيل سجلت أيضا 43412 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى ثلاثة ملايين و804803 حالات. وتأتي البرازيل في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية عالميا فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا.// انتهى //04:17ت م0148

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