السعودية اليوم / مقتل عشرة أطفال جراء صاعقة برق في أوغندا



كمبالا 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس

أعلنت الشرطة الأوغندية اليوم عن مقتل عشرة أطفال وإصابة أربعة آخرين إثر وقوع صاعقة برق في إحدى البلدات النائية القريبة من حدود البلاد مع الكونغو.

وأوضحت المتحدثة باسم الشرطة في منطقة "غرب النيل" جوزفين أنجوسيا أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و16 عاما، كانوا يحتمون من الأمطار في منزل مسقوف بالحشائش عندما حدثت صاعقة البرق، مشيرة إلى أن الأطفال كانوا يلعبون كرة القدم في ساحة قريبة.

وتعد حالات الصعق بالبرق شائعة الحدوث في الدولة الواقعة شرقي أفريقيا، خلال المواسم الممطرة.

ويتعرض الأطفال في بعض الحالات للصواعق أثناء تواجدهم في الفصول الدراسية إذ إن الكثير من الحجرات الدراسية، خاصة في المناطق الريفية، غير مزودة بمانعة الصواعق.

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