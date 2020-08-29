السعودية اليوم / اجتماع برئاسة وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة



القاهرة 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس

عُقد اليوم اجتماع برئاسة وزراء المياه في مصر و السودان و إثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي .

واستعرض الوفد المصري بحسب بيان لوزارة الموارد المائية والري اليوم نتائج أعمال اللجنة القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية المجمعة المعدة من مقترحات الدول الثلاث وذلك بناء على مخرجات القمة الأفريقية المصغرة، والتي عقدت يوم 21 يوليو الماضي، والاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا) الذى عقد يوم 16 أغسطس الجاري.

وأشار البيان إلى استمرار عدم التوافق بين الدول الثلاث حول العديد من النقاط القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية المجمعة المشار إليها والمعدة بواسطة الدول الثلاث، والتي لم ترق بعد إلى عرضها على هيئه مكتب الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا.

وأوضح البيان أنه بعد نقاش مطول بشأن المفاوضات خلال الفترة القادمة، توافق وزراء المياه في نهاية الاجتماع على قيام كل دولة منفردة بإرسال خطاب إلى رئيس جنوب أفريقيا، يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة من المفاوضات.

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03:18ت م

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