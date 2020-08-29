السعودية اليوم / مصر تسجل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 20 حالة وفاة



القاهرة 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 223 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم بخروج 807 متعافين من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 70419 حالة حتى اليوم.

وذكر الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 98285 حالة من ضمنهم 70419 حالة تم شفاؤها، و 5362 حالة وفاة.

//انتهى//

03:15ت م

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القاهرة 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 223 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد ، ووفاة 20 شخصا.وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم بخروج 807 متعافين من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 70419 حالة حتى اليوم.وذكر الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 98285 حالة من ضمنهم 70419 حالة تم شفاؤها، و 5362 حالة وفاة.//انتهى//03:15ت م0142

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