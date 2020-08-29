السعودية اليوم / خفر السواحل التونسي يوقف 90 مهاجرًا



تونس 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس

أوقفت وحدات من خفر السواحل التونسي 90 مهاجرًا غير شرعي، بعدة عمليات متفرقة في محافظات سوسة ونابل والمنستير .

وأفاد مصدر من المنطقة البحرية بسوسة في تصريح اليوم، أنه تم إيقاف المجموعة المهاجرة في 9 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة نحو الأراضي الإيطالية، لافتًا النظر إلى انه تم مصادرة 5 مراكب و 6 محركات بحرية لدى المهاجرين.

وأضاف أنه تم تسليم المهاجرين إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم .

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