السعودية اليوم / تطبيق حظر التجوّل بمحافظة الكاف شمال غرب تونس



تونس 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس

قرر محافظ مدينة الكاف، رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث مختار النفزي، تطبيق حظر التجوَل بمحافظة الكاف على مدى 10 أيام بداية من اليوم.

ويبدأ حظر التجوَل بالكاف من الساعة السابعة مساء إلى الرابعة صباحًا، وذلك في إطار التوقي من انتشار فيروس

// انتهى //

02:01ت م

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تونس 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسقرر محافظ مدينة الكاف، رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث مختار النفزي، تطبيق حظر التجوَل بمحافظة الكاف على مدى 10 أيام بداية من اليوم.ويبدأ حظر التجوَل بالكاف من الساعة السابعة مساء إلى الرابعة صباحًا، وذلك في إطار التوقي من انتشار فيروس كورونا بالمدينة.// انتهى //02:01ت م0138

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