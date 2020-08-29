السعودية اليوم / كلية الهندسة بجامعة الإمام تحصل على الاعتماد الأكاديمي الدولي (ABET)



الرياض 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس

حصلت كلية الهندسة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رسميا على الاعتماد الأكاديمي الدولي (ABET) من مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية التي تعد أعلى تقييم علمي دولي لمؤسسات التعليم الهندسي على مستوي العالم ، ويعد الحصول على اعتماد (ABET) شهادة دولية تعطي ثقلا علميا مرموقا واعترافا دوليا بجميع أنحاء العالم بخريجي الكليات الحاصلة على ذلك الاعتماد علاوة على التقدير الذي تحظي به الدولة بوصفها الجهة الراعية والحاضنة لتلك المؤسسة العلمية ، ويتطلب الحصول على ذلك الاعتماد جهودا جبارة تقوم بها المؤسسة العلمية لرفع مستوي الجودة وتطبيق المعايير الدولية المطلوبة للاعتماد بمنتهي الدقة، ويتخلل ذلك عدد من التقارير المفصلة والموثقة من الكلية وزيارات لفريق الاعتماد الدولي من عدة جنسيات مختلفة للتأكد من التطبيق والالتزام الكامل بمعايير الجودة المطلوبة بجميع الأنشطة العلمية والأكاديمية بالكلية .

وتحقّق ذلك الاعتماد بالخبرة الذاتية من منسوبي الكلية بدعم كبير من إدارة الجامعة التي تحرص على جودة برامجها التعليمية بشكل دائم والتي منحت الكلية الدعم والثقة الكاملة لما تضمّه من نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس المرموقين من داخل وخارج

وبارك معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري لعميد كلية الهندسة ومنسوبي الكلية هذا الإنجاز موضحاً أن هذا الإنجاز لا بد أن يكون بداية وانطلاقة إلى كل ما يخدم طلاب الجامعة ومنسوبي الكلية ، مؤكداً أن إدارة الجامعة تخدم كل ما يحقق أهداف كلية الهندسة وجميع كليات ومعاهد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، متمنياً للكلية ومنسوبيها مزيدا من التوفيق والنجاح .

وتقدّم الدكتور عادل الفوزان عميد الكلية بالنيابة عن جميع منسوبي وطلاب الكلية بالشكر والتقدير لمعالي الدكتور أحمد بن سالم العامري رئيس جامعة الإمام علي دعمه وعنايته المباشرة بالكلية هو وكل فريق إدارته الكريمة خلال خطوات الحصول على الاعتماد وتوفير جميع الإمكانيات والتسهيلات المتاحة لإتمام إجراءات الحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي الذي كان له عظيم الأثر في تلك الصورة المشرفة التي خرج بها تقييم لجنة الاعتماد الدولي وكان أول المهنئين بالحصول على الاعتماد الذي أثلج صدر جميع أعضاء ومنسوبي الكلية الذي ظهر خلال احتفائهم بالتكريم علي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة .

يذكر أن من العوامل المهمة التي تدخل في معايير التقويم هو حرص المؤسسة على خطط التطوير الشاملة الذي حرصت عليه الكلية من خلال تطوير البرامج العلمية للتخصصات علاوة على إنشاء عدد من التخصصات الجديدة تشمل:الهندسة المعمارية والهندسة الصناعية ببرامج علمية مميزة تستهدف خدمة المجتمع واحتياجات سوق العمل والتي تحرص برامج الكلية بشكل دائم على تحقيق متطلباتها والتواصل مع قطاعات الأعمال الهندسية منذ نشأتها من خلال التدريب الهندسي والزيارات العلمية وورش العمل علاوة على مشاركتها في عدد من المشروعات البحثية المتميزة، وقد أسهمت تلك السياسة في رفع نسبة توظيف خريجي الكلية لأكثر من 70% في جميع تخصصات الكلية ما أعطي ثقلا و صورة مشرفة للكلية برغم حداثة نشأتها .

// انتهى //

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الرياض 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسحصلت كلية الهندسة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رسميا على الاعتماد الأكاديمي الدولي (ABET) من مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية التي تعد أعلى تقييم علمي دولي لمؤسسات التعليم الهندسي على مستوي العالم ، ويعد الحصول على اعتماد (ABET) شهادة دولية تعطي ثقلا علميا مرموقا واعترافا دوليا بجميع أنحاء العالم بخريجي الكليات الحاصلة على ذلك الاعتماد علاوة على التقدير الذي تحظي به الدولة بوصفها الجهة الراعية والحاضنة لتلك المؤسسة العلمية ، ويتطلب الحصول على ذلك الاعتماد جهودا جبارة تقوم بها المؤسسة العلمية لرفع مستوي الجودة وتطبيق المعايير الدولية المطلوبة للاعتماد بمنتهي الدقة، ويتخلل ذلك عدد من التقارير المفصلة والموثقة من الكلية وزيارات لفريق الاعتماد الدولي من عدة جنسيات مختلفة للتأكد من التطبيق والالتزام الكامل بمعايير الجودة المطلوبة بجميع الأنشطة العلمية والأكاديمية بالكلية .وتحقّق ذلك الاعتماد بالخبرة الذاتية من منسوبي الكلية بدعم كبير من إدارة الجامعة التي تحرص على جودة برامجها التعليمية بشكل دائم والتي منحت الكلية الدعم والثقة الكاملة لما تضمّه من نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس المرموقين من داخل وخارج السعودية ويتمتعوا بخبرة كبيرة في المجال العلمي والأكاديمي بمعايير الجودة العالمية ، وانعكس ذلك الإنجاز في حصول جميع التخصصات بالكلية على الاعتماد الأكاديمي وهي: الهندسة الميكانيكية ، والهندسة الكهربائية ، الهندسة المدنية ، الهندسة الكيميائية ، وذلك بعد أول تقييم وزيارة شاملة تقوم بها اللجنة الدولية بدون أي ملحوظات أو مراجعات إضافية لإجراءات الكلية ويعد ذلك من علامات التميز المهمة لنوعية التقييم .وبارك معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري لعميد كلية الهندسة ومنسوبي الكلية هذا الإنجاز موضحاً أن هذا الإنجاز لا بد أن يكون بداية وانطلاقة إلى كل ما يخدم طلاب الجامعة ومنسوبي الكلية ، مؤكداً أن إدارة الجامعة تخدم كل ما يحقق أهداف كلية الهندسة وجميع كليات ومعاهد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، متمنياً للكلية ومنسوبيها مزيدا من التوفيق والنجاح .وتقدّم الدكتور عادل الفوزان عميد الكلية بالنيابة عن جميع منسوبي وطلاب الكلية بالشكر والتقدير لمعالي الدكتور أحمد بن سالم العامري رئيس جامعة الإمام علي دعمه وعنايته المباشرة بالكلية هو وكل فريق إدارته الكريمة خلال خطوات الحصول على الاعتماد وتوفير جميع الإمكانيات والتسهيلات المتاحة لإتمام إجراءات الحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي الذي كان له عظيم الأثر في تلك الصورة المشرفة التي خرج بها تقييم لجنة الاعتماد الدولي وكان أول المهنئين بالحصول على الاعتماد الذي أثلج صدر جميع أعضاء ومنسوبي الكلية الذي ظهر خلال احتفائهم بالتكريم علي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة .يذكر أن من العوامل المهمة التي تدخل في معايير التقويم هو حرص المؤسسة على خطط التطوير الشاملة الذي حرصت عليه الكلية من خلال تطوير البرامج العلمية للتخصصات علاوة على إنشاء عدد من التخصصات الجديدة تشمل:الهندسة المعمارية والهندسة الصناعية ببرامج علمية مميزة تستهدف خدمة المجتمع واحتياجات سوق العمل والتي تحرص برامج الكلية بشكل دائم على تحقيق متطلباتها والتواصل مع قطاعات الأعمال الهندسية منذ نشأتها من خلال التدريب الهندسي والزيارات العلمية وورش العمل علاوة على مشاركتها في عدد من المشروعات البحثية المتميزة، وقد أسهمت تلك السياسة في رفع نسبة توظيف خريجي الكلية لأكثر من 70% في جميع تخصصات الكلية ما أعطي ثقلا و صورة مشرفة للكلية برغم حداثة نشأتها .// انتهى //00:54ت م0136

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