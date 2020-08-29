شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش مبيعات «الرطب» الحساوي يبشر بموسم تمور ناجح والان نبدء بالتفاصيل

عاودت منتجات «الرطب» الحساوي، الانتعاش من جديد، بعد موجة هبوط في الأسعار، نظير تسارع نضوج المنتجات، إثر الأجواء الرطبة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، ما أدى إلى زيادة العرض على الطلب، حتى وصل سعر كيلو الرطب من نوع الخلاص إلى 7 ريالات، في حين يتم عرضه اليوم بـ15 ريالًا مع نهايات إنتاجه، في الوقت الذي شهد السوق تواجد رطب «الهلالي» المميز بطعمه وحجمه، والذي يعتبر علامة قرب نهاية موسم الرطب.

وتستعد نخيل الأحساء، نهاية الأسبوع المقبل، لقرع أجراس البدء في موسم «صرام» التمور، والذي يبدأ بقطف ثمار تمور «الشيشي»، خاصة في المزارع الواقعة على أطراف الواحة، وذلك بحسب ما أكده مختصون، الذين أكدوا توافر تمور الأحساء خلال هذا العام بكميات وجودة نوعية تفوق العام المنصرم.

وأكد مدير مدينة الملك عبدالله للتمور م. محمد السماعيل، أن موسم الرطب لهذا العام يعطي مؤشرًا إيجابيًا لتمور ناجحة، لا سيما من حيث الجودة والكميات ذات المواصفات العالية، والتي ستحقق تفوقًا ملموسًا عن العالم الماضي، سواء من حيث جودة التمور، أو عدد وقيمة الصفقات التي سيتم تداولها خلال أيام المزاد.

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وأرجع ذلك لتناسب أجواء الأحساء المناخية لهذا العام مع رحلة تكون ثمار النخيل، إضافة إلى زيادة وعي المزارعين في طرق المحافظة على إنتاج الثمار، والذي يرجع إلى الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في توعية المزارعين بسبل المحافظة على زيادة الإنتاج وتجويد المنتج الزراعي.

وأشار م. السماعيل إلى انتهاء المدينة من كافة استعداداتها الإدارية والفنية بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية ذات العلاقة، لبدء مزاد تمور الأحساء قبيل منتصف شهر سبتمبر المقبل، وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية بحسب ما تؤكده تعليمات وزارة الصحة في ذلك.

وتوقع استقطاب المزيد من المزارعين وتجار التمور، مع ارتفاع معدلات «أطنان التمور» التي سترد إلى المزاد، والإسهام في جذب قاصديه تطلعًا لعقد الصفقات وابتياع أصناف التمور ذات الجودة العالية.