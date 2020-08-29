شكرا لقرائتكم خبر عن 1152 ساعة عمل و6 لجان تنهي إجراءات القبول بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

أنهت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، جميع أعمال القبول للعام الجامعي الجديد، وذكر عميد القبول والتسجيل د. عبدالله آل مريح، أن بوابة القبول الإلكترونية استقبلت خلال فترة تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة، أكثر من 51 ألف طلب التحاق من طلاب وطالبات الثانوية العامة، وجرت عملية التقديم في الجامعة بآلية إلكترونية متقنة.

وقت قياسي

وتم الإعلان عن ترشيح ثلاث دفعات حسب الجدول الزمني للقبول، وفي وقت قياسي، ثم الاعتماد على أحدث الأنظمة التقنية وأكثرها تطورًا، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع مصادر المعلومات الحكومية الرسمية، وخدمات الدعم الدائم، مؤكدًا شفافية الجامعة مع المتقدمين، والحرص على تغطية جميع المقاعد الشاغرة.

قنوات دعم

وقالت رئيسة لجنة علاقات القبول النسائية د. نهى الملا، إنه على مدى 20 يومًا، عملت لجنة علاقات القبول النسائية التي تم تجهيزها بما يحقق الاحترازات الوقائية، جنبًا إلى جنب مع قنوات الدعم المصاحبة، واستقبلت ما يقارب 710 اتصالات هاتفية من خريجات المرحلة الثانوية، وأولياء الأمور؛ للاستفسار خلال مراحل التقديم ثم الترشيح ثم استكمال الإجراءات.

وحضر إلى مقر اللجنة حوالي 170 زائرة، وهو ما يعادل تقريبًا زائرة لكل 23 اتصالًا، بما يعكس الوعي المجتمعي باستثمار القنوات الإرشادية المتنوعة المتاحة خلال الدوام الرسمي، وعلى مدار 24 ساعة.

لجان مساعدة

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من ناحيته، نوّه مساعد العميد لشؤون القبول تركي التركي، إلى أن الجامعة شكّلت 6 لجان لخدمة المتقدمين والمتقدمات للقبول لتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمتقدمين والمتقدمات للتعريف بآلية القبول والتمكين من التقديم وكل ما يتعلق حيال ذلك، وتم تخصيص لجان علاقات القبول تعمل خلال فترة الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 2 ظهرًا، وهي لجنة علاقات القبول الرجالية، ولجنة علاقات القبول النسائية في مبنى العمادات المساندة بالمدينة الجامعية بالراكة، وتعمل هذه اللجان على تقديم المساعدة للمتقدمين والمتقدمات في معرفة المسارات والتخصصات المتاحة في الجامعة، وتوجيههم بالشكل الصحيح، وذلك لضمان إتمام عملية التقديم والترشح للقبول.

مواعيد مسبقة

وأشار إلى استفادة 2143 طالبًا وطالبة من خلال الاتصال الهاتفي على الخطوط الساخنة التي تم تخصيصها في كل لجنة، أو من خلال الحضور الشخصي بمواعيد مسبقة، وعملت لجنة الدعم المباشر للعام التاسع على التوالي في استقبال والرد على استفسارات المتقدمين من قبل موظفين مختصين، على مدار الساعة، طيلة فترة أعمال القبول، وتضمن هذه اللجنة الرد السريع والخدمة المميزة للمتقدمين والعمل على حل كافة الإشكالات التي قد تطرأ بشكل فوري والإجابة عن الاستفسارات بخصوصية تامة.

حساب موحّد

وأكّد التركي الاعتماد الكبير على قنوات التواصل الاجتماعي، من خلال لجنة تعمل على مدار الساعة للتفاعل مع المتقدمين والمتقدمات عبر كافة وسائل التواصل الرسمية التابعة لعمادة القبول والتسجيل بالجامعة من خلال الحساب الموحد، والإجابة عن كافة الأسئلة، وتوضيح المسارات والكليات، إضافة إلى تفعيل خدمة واتساب الأعمال للعام الثالث على التوالي، وأثبت نجاحه في الرد على أكثر من 7248 متقدمًا ومتقدمة.

دعم مباشر

فيما أكدت نائبة رئيس لجنة الدعم المباشر ابتهال التريكي، أن عمادة القبول والتسجيل، تسعى دائمًا لتحقيق رؤية ورسالة وقيم الجامعة، بتطبيق مبدأ العدالة والشفافية في قبول الطلبة، والسعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات، التي تتسم بالدقة والسرعة للمتقدمين.