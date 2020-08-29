شكرا لقرائتكم خبر عن استحداث 4 خدمات رقمية بـ«البيئة» والان نبدء بالتفاصيل
وتضمنت الخدمات التي تم تدشينها: دليلا للخدمات الإلكترونية التفاعلية لخدمة المستفيد للوصول إلى الخدمات الإلكترونية بيسر وفاعلية بمختلف قطاعات الوزارة، وخدمة منصة الممارسات الزراعية الجيدة «سعودي جاب»، وهي مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تُمكّن المنتجين وشركات التوثيق والمؤهلين الزراعيين في تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة على المزارع والمنتجات الزراعية، وخدمة منصة الجيومكانية الرقمية، وهي منصة رقمية موحدة لعرض البيانات الجيومكانية بشكل مفصل وآنٍ من خلال توفير بيانات وطبقات جغرافية تدعم الأنظمة والخدمات الرقمية، وخدمة تطبيق نظام الاتصالات الإدارية المطور «برق بلس» للمعاملات الإلكترونية، وهو تطبيق يخدم الأجهزة الذكية ويمكن التنفيذيين من قيادات الوزارة من الاطلاع على المعاملات وإحالتها وتوقيعها إلكترونيا.
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