شكرا لقرائتكم خبر عن «مقابلات إلكترونية» للمقبولين بمعهد الحرم والان نبدء بالتفاصيل

أجرت الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف المقابلات الشخصية للطلاب المرشحين للقبول للعام الحالي عبر المنصة الإلكترونية «كلاسيرا». وأوضح مدير الإدارة العامة للمعهد الشيخ صالح السلمي، أن إجراءات القبول في المعهد تتم على مراحل عدة، بدءًا من فتح القبول للمتقدمين من خلال رفع الشهادات والمستندات المطلوبة إلكترونيا من خلال منصة المعهد «كلاسيرا»، وبعدها يفرز المتقدمون المستوفون للشروط ويجرى اختبار إلكتروني لهم، وفي آخر مراحل القبول يتم فرز المرشحين لدخول المقابلات الشخصية، وقد تم إجراء المقابلات الشخصية لهم إلكترونيا من قبل معلمي المعهد. لافتا إلى الإعلان قريباً عن أسماء المقبولين للعام الدراسي 1442هـ.

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