شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: تخفيض الرسوم بـ2000 مدرسة.. وننتظر البقية والان نبدء بالتفاصيل

كشف وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، عن تخفيض الرسوم في أكثر من ألفي مدرسة، وأن الوزارة في انتظار البقية. لافتا إلى إنشاء إدارة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد لتطوير نماذج التعليم مستقبلا، وأن الوزارة طلبت من المعلمين الدخول للفصل الافتراضي مع طلابهم للشرح لهم، وتقييمهم من خلال «منصة مدرستي».

تكيف وتعايش

وأشار د. آل الشيخ في مقابلة «سؤال مباشر» عبر قناة العربية الإخبارية إلى إنشاء لجنتين للتعليم الجامعي والعام لتقييم كافة الاحتمالات خاصة فيما يتعلق بتمديد التعليم عن بعد أو تقليص المدة، مناشدا الجميع بالتكيف والتعايش مع الوضع الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار دراسة ما يحدث بطريقة إيجابية، ومتمنيا من الطلبة اقتناء أجهزة أكبر من الهاتف المحمول.

سلامة الجميع

وأوضح أن قرار السبعة أسابيع جاء من وزارة الصحة خوفا من موجة ثانية، وهي كفيلة بأن نرى النور في آخر النفق فيما يتعلق بموضوع التعليم عن بعد وأزمة كورونا، لأن الهدف الأساسي سلامة جميع الكادر التعليمي.

تقييم إلكتروني

وأكد تركيز الاهتمام بالطلبة الذين يقطنون في مناطق لا توجد بها تغطية كافية لشبكة الإنترنت، مبينا أنه يستطيع أولياء أمور الطلاب التواجد مع أبنائهم في وقت المادة عبر قناة عين الفضائية، لأن مشاركتهم مهمة في تلك المرحلة خاصة لطلبة الصفوف الأولية. موضحا أنه يحق لمعلم المادة تقييم الطالب وإعطائه الواجبات المنزلية واختبارات أسبوعية أو شهرية.

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انطلاق الدراسة

وتنطلق، غدا، الدراسة «عن بعد» لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة بجميع مراحل التعليم العام للأسابيع السبعة الأولى، عبر أكثر من 250 ألف فصل افتراضي على منصة «مدرستي»، على أن يعاد تقييم الوضع بشكل كامل، لتحديد وضع الدراسة لبقية أسابيع الفصل الدراسي الأول وفقا للمتغيرات والمستجدات.

حضور الإداريين

وأشارت وزارة التعليم إلى حضور جميع أعضاء الهيئة الإدارية في المدارس «قادة المدارس، الوكلاء، المرشدين الطلابيين، الإداريين»، ومكاتب التعليم «المشرفين التربويين»، طيلة أيام العمل خلال الأسبوع. ويكون حضور المعلمين والمعلمات عن بعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية، مع حضور المعلمين والمعلمات للمدرسة يوما واحدا في الأسبوع على الأقل بالتنسيق مع إدارة المدرسة، ولمكتب التعليم استثناء الحالات التي يصعب ويتعذر وصولها للمدرسة.

متابعة الدروس

ولفتت إلى أن اليوم الدراسي عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية يبدأ من الساعة التاسعة صباحا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرا، لتمكين الأسر وأولياء الأمور من متابعة ومساعدة أبنائهم في هذه المرحلة العمرية المبكرة في التعليم عن بعد، ويمكن متابعة الدروس من خلال قنوات عين الفضائية والتكليفات والتقييمات مع المعلم في المدرسة.