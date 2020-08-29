شكرا لقرائتكم خبر عن 100 طن تمور هدية لزامبيا والان نبدء بالتفاصيل
وسلّم المساعدات -نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى زامبيا أسامة كرنشي لوزير الشؤون الخارجية الزامبي جوزيف ملانجي في مقر الوزارة بالعاصمة لوساكا.
وعبر «ملانجي» عن شكره وامتنانه للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم الدائم والمتواصل.
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