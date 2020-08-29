شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة المدينة المنورة: مراعاة الجوانب الإنسانية خلال إزالة التعديات والان نبدء بالتفاصيل

أكدت إمارة منطقة المدينة المنورة، أن اللجان المكلفة بالتعامل مع حالات التعدي على الأراضي الحكومية، تمارس مهام عملها، وفقا للوائح والإجراءات التي حددها النظام، مع مراعاة الظروف والجوانب الإنسانية.

وأضافت الإمارة، في بيان أمس الجمعة، ردا على شكوى عدد من أهالي محافظتي ينبع والعيص، أنها تولي اهتماماً خاصاً بالأُسر، وذلك قبل الشروع في إزالة مباني التعديات المخالفة، من خلال إعطاء المُهل الزمنية الكافية لإخلاء تلك المساكن حرصاً على سلامة الأفراد وتقديراً لأوضاعهم.

وأوضح البيان أن الإمارة تعمل في هذا الجانب ـ بالتنسيق مع الجهات المختصة ـ على مساعدتهم في توفير أماكن إيواء مناسبة بشكل مؤقت تخفيفًا عنهم ريثما يتم استيعاب من تنطبق عليهم اشتراطات برامج الإسكان التنموي وفقاً للضوابط المعتمدة لدى وزارة الإسكان.

وأكدت إمارة منطقة المدينة المنورة الحرص التام على تنفيذ توجيهات وتعليمات الأوامر السامية الكريمة، الهادفة للمحافظة على الأراضي الحكومية، وأخذ الاحتياطات اللازمة التي تحافظ على سلامة المواطنين والتعامل معهم بما يحفظ حقوقهم ويصون كرامتهم دون الإخلال بالواجبات والمهام المطلوبة.