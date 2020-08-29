شكرا لقرائتكم خبر عن 6730 كرتون تمور لمتضرري 3 محافظات يمنية والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة، أمس الأول، 6730 كرتونا من التمور للأسر النازحة في محافظات البيضاء ولحج والحديدة.

وشملت المساعدات توزيع 2,925 كرتونا من التمورفي مديريتي البيضاء وردمان بمحافظة البيضاء، استفاد منها 2,925 أسرة نازحة.

كما وزع المركز 2,000 كرتون من التمور لأسر مدينة لحج المتضررة والنازحة، استفاد منها 2,000 أسرة.

ووزع المركز أيضا 1,805 كراتين من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، استفاد منها 1,805 أسر نازحة.