شكرا لقرائتكم خبر عن 6730 كرتون تمور لمتضرري 3 محافظات يمنية والان نبدء بالتفاصيل
وشملت المساعدات توزيع 2,925 كرتونا من التمورفي مديريتي البيضاء وردمان بمحافظة البيضاء، استفاد منها 2,925 أسرة نازحة.
كما وزع المركز 2,000 كرتون من التمور لأسر مدينة لحج المتضررة والنازحة، استفاد منها 2,000 أسرة.
ووزع المركز أيضا 1,805 كراتين من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، استفاد منها 1,805 أسر نازحة.
كانت هذه تفاصيل خبر 6730 كرتون تمور لمتضرري
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