شكرا لقرائتكم خبر عن استرداد 92 مليون متر أراض حكومية بالجوف في 18 شهرا والان نبدء بالتفاصيل

استردت إمارة الجوف والمحافظات والمراكز التابعة لها، خلال 18 شهرًا، 92.844.713م2 أراضي حكومية، وذلك بمتابعة وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة.

وبيّن وكيل إمارة منطقة الجوف حسين آل سلطان أن تنفيذ الإزالات خلال تلك المدة جاء بناء على توجيهات سمو أمير المنطقة، مشيرًا إلى إزالة تعديات داخل النطاق العمراني بمساحات شاسعة وهي عبارة عن غرف وأسوار وعشوائيات تجاوزت مساحتها 7.068.732م2، فضلًا عن تعديات خارجة عن النطاق العمراني «النطاق الزراعي»، عبارة عن مزروعات وأشجار وآبار ارتوازية وأجهزة محورية وحواجز ترابية «عقوم» وخزانات مياه وإحداثات متنوعة تجاوزت مساحتها الإجمالية 85.775.981م2، خلال الـ18 شهرًا الماضية. وأوضح وكيل الإمارة أن توجيهات سمو أمير المنطقة قضت بتشكيل لجان لإزالة التعديات البالغ عددها 11 لجنة على مستوى المنطقة، وتكليف المدير العام للمستشارين حمود بن حواس الرويلي مشرفًا عامًا على لجان التعديات بالمنطقة. وقضت توجيهات سموه الكريم بعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الحكومية كائنًا من كان، وتطبيق العقوبات النظامية على المعتدين، وسبق أن رفعت إمارة المنطقة للجهات المختصة مقترحًا بدارسة عدّ التعدي على أملاك الدولة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.